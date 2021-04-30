Джакарта, , 12:39 — REGNUM Лидер сепаратистов в Папуа Бенни Венда попросил Коммунистическую партию Китая помочь вмешаться в дела на территории Индонезии, сообщает Sindonews.

«Наша борьба продолжается почти 60 лет. Австралия и Новая Зеландия отказываются принимать меры. Если Китай хочет поддержать нас, мы будем приветствовать их с распростертыми объятиями», — заявил лидер сепаратистов, который в настоящее время проживает в Великобритании.

По данным издания, Китая продвигает «мягкую силу» в регионе посредством пропаганды и инвестиций в инфраструктуру в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезиизаявил, что более 92% жителей Папуа поддерживают Индонезию.

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