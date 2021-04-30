Москва, , 12:39 — REGNUM В рамках обсуждения новых Федеральных госстандартов образования было много споров и выдвинуто множество замечаний. Об этом в ходе итоговой коллегии Минпросвещения РФ заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Очень чувствительная тема, которая, наверное, не получит своего завершения, поскольку новые вызовы стоят, но Минпросвещения и эксперты с регионами провело работу по новым Федеральным государственным образовательным стандартам общего образования. Было много споров, замечаний, была серьёзная работа по доработке», — сказала Голикова.

По её словам, не так давно рабочая группа «одобрила проекты новых ФГОСов с учётом доработки, и предложила Минпросвещения провести заключительный этап по утверждению»: «Минпросвещения должно будет доработать и гармонизировать примерные образовательные программы. Но мы должны уже сейчас готовиться к новому подходу, который должен быть с точки зрения вызова перед образованием».