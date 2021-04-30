Вашингтон, , 12:38 — REGNUM Международная группа ученых вновь призывает Всемирную организацию здравоохранения провести более глубокое расследование обстоятельств начала пандемии COVID-19, прежде всего информацию о том, что источником патогена могла стать лаборатория в китайском городе Ухане, сообщает 29 апреля The Hill.

На сегодняшний день в ВОЗ поступило уже три обращения, в которых выражается обеспокоенность по поводу первоначального расследования происхождения вируса в Китае.

«Понимание причин пандемии имеет важное значение для устранения наших уязвимостей и предотвращения будущих кризисов. К сожалению, как указано в предыдущих открытых письмах, опубликованных 4 марта и 7 апреля, структурные, процедурные и аналитические недостатки организованного ВОЗ совместного исследования происхождения COVID-19 создали ненужные препятствия для этого понимания», — говорится в письме.

Обращение было подписано 25 учеными и экспертами под руководством старшего научного сотрудника аналитического центра Атлантический совет Джейми Мецла, эволюционного генетика из Института Жака Моно Виржини Куртье и инженера и специалиста по анализу данных из Банка Новой Зеландии Жиля Деманефа.