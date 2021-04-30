Челябинск, , 12:38 — REGNUM В Челябинске главный механик «Молодёжного театра» осуждён за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Приговор вынес Металлургический райсуд. По данным следствия, подрядной организации не удавалось вовремя сдать работы и получить за них соответствующую оплату. Тогда главный механик за не менее 70 тыс. рублей пообещал изготовить документы и повлиять на должностных лиц театра, чтобы добиться ускоренного и беспрепятственного согласования и подписания ими соответствующей документации. И представитель подрядной организации согласился с этим предложением.

27 марта 2020 года механик получил от представителя подрядчика часть взятки в размере 50 тыс. рублей и был задержан. Суд назначил ему три года условно с таким же испытательным сроком. Также он оштрафован на 280 тыс. рублей.