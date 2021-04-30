Иерусалим, , 12:38 — REGNUM На данный момент информации о гражданах России, пострадавших или погибших в результате давки на горе Мерон во время празднования Лаг ба-Омер в Израиле, нет. Об этом 30 апреля заявили в посольство РФ в Израиле.

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«Конкретных обращений в Генеральное консульство РФ в Хайфе по северному округу и консульский отдел посольства РФ в Тель-Авиве не поступало», — добавили в дипведомстве.

Отмечается, что консульский отдел посольства осуществляет мониторинг ситуации и находится в контакте с израильской стороной по этому вопросу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 апреля во время иудейского праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон на севере Израиля произошла давка и обрушение трибуны. Изначально сообщалось о 50 пострадавших, однако, по последним данным, их число возросло до 150. Ещё 44 человека погибли.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «ужасной катастрофой». Свои соболезнования в связи с гибелью десятков людей «дружественному народу Израиля» выразил президент России Владимир Путин.