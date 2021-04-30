Брюссель, , 13:05 — REGNUM Европейский союз сожалеет о боевых столкновениях на границе Таджикистана и Киргизии и готов помочь сторонам нормализовать отношения. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

В Брюсселе отметили, что приветствуют соглашение о прекращении огня, достигнутое 29 апреля. ЕС готов через свои региональные программы оказать сторонам техническую поддержку в управлении границами и водными ресурсами, а также помочь с поддержанием политической стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент на границе Киргизии и Таджикистана, произошедший 28 апреля из-за водораспределительного пункта «Головной», перерос в вооружённый военный конфликт. На следующий день стороны развели свои подразделения и договорились о совместном патрулировании границы. В российском МИД призвали к урегулированию конфликта путём переговоров. Москва, союзник обоих государств, готова помочь решению любых спорных вопросов.

Читайте также: В МИД РФ призвали Киргизию и Таджикистан решить конфликт путем переговоров