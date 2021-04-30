Минск, , 12:37 — REGNUM Новый посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов встретился с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем по случаю вручения копий верительных грамот. Об этом 30 апреля сообщили в посольстве РФ в Белоруссии.

«Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в Республике Беларусь», — сообщили в посольстве.

Глава МИД Белоруссии также выразил надежду на активную работу нового посла в целях дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта президент России Владимир Путин назначил Лукьянова послом РФ в Белоруссии.

С 30 апреля 2019 года по 19 марта 2021 года послом России в Белоруссии был Дмитрий Мезенцев. С 19 марта 2021 года он назначен на должность государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии.