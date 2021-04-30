Уфа, , 12:40 — REGNUM Заморозки до — 3 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что ночью 1 мая в некоторых районах республики ожидается понижение температуры до — 3 °C, днем воздух может прогреться до +20°С. Кроме этого, ожидаются сильные порывы ветра.

2 мая в Башкирии ожидаются грозы и дожди. В некоторых районах ожидаются шквалистые порывы ветра. Столбик термометра может опуститься до +4°С, а днем температура воздуха может прогреться до +21°С.

Сотрудники МЧС по региону рекомендуют гражданам при порывах ветра ограничить выход из зданий.