Красноярск, , 12:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались девять человек с диагнозом COVID-19, сообщили ИА REGNUM 30 апреля в оперативном штабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

За весь период пандемии в крае умерли 3499 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 апреля в регионе выявлено 70 343 носителя SARS-CoV-2, выздоровел 64 821 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус выявили ещё у 115 жителей Красноярского края