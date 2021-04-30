Улан-Удэ, , 12:36 — REGNUM Начало мая на территории Бурятии ожидается ветренным и снежным. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра, 1 мая ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега по юго-западу республики и южному Прибайкалью.

«Ветер ночью восточный слабый, днем с переходом на северный 5−10, местами до 15 м/с. Температура ночью от +4 до — 1, местами — 3,-8, днем +11,+16, местами +2,+7», — отметили синоптики.

Дожди и мокрый снег продолжат идти 2−4 мая. Северо-западный ветер 2 и 3 мая будет достигать 15−21 метров в секунду. Температуры ночью местами будет опускаться до — 8 градусов, днём — до 9−14 градусов тепла.

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