Москва, , 12:35 — REGNUM Данные статистики Росстата о падении доходов жителей России лишний раз демонстрируют, что главная проблема современной экономики России — это инфляция. Она обесценивает рост зарплат, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«При этом инфляция, прежде всего, является следствием девальвации российского рубля 2020 года.

Отсюда вывод, что России нужен сильный рубль, а это вопрос, прежде всего, по ключевой ставке. При таргете по инфляции в 4%, справедливый уровень ключевой ставки — 6−8%.

При этом, естественно, точных данных по статистике Росстат не дает, так как из-за высокой налоговой нагрузки предприниматели выплачивают часть зарплат в конвертах.

Оценка данных выплат сильно отличается: нижняя граница — 10 трлн руб., верхняя граница — 15 трлн руб. Цифра, мягко сказать, немаленькая.

Радикально решить проблему бедности в России можно вернувшись к идее компенсаций по сгоревшим в гиперинфляции советским сберкнижкам.

Для этого можно использовать государственные пакеты акций в «Газпроме», «Сбере», РЖД и «Роснефти», оставив госконтроль через механизм «золотой акции», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, реальные денежные доходы граждан России за I квартал 2021 года снизились на 3,6%, а по сравнению с IV кварталом 2020 года — на 26,7%.

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