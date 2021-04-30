Оренбург, , 12:34 — REGNUM В Оренбургской области выявлено 70 новых заражений коронавирусом, что на три больше, чем днем ранее, сообщает 30 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 42 337 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 2160,16 факта заболевания.

Выздоровели 38 387 оренбуржца. В больницах находятся 430 человек с диагнозом COVID-19. Состояние 154 человек медики оценивают как тяжелое.

Всего в Оренбуржье зарегистрировано 854 летальных случая по причине коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено четыре смерти.