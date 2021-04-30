Рязань, 30 апреля 2021, 12:49 — REGNUM Заместитель председателя правительства Рязанской области — руководитель представительства региона в Москве Илья Веселов освобождён от занимаемой должности, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе регионального правительства.
Илья Веселов был назначен на должность 24 марта 2020 года. Его увольнение связано с переходом на другую работу.
Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства региона назначили Алексея Кулакова, который ранее был первым замруководителя представительства.