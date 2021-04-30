Киев, 30 апреля 2021, 12:35 — REGNUM Увольнение руководителя «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева «вызывает вопросы». Об этом написала посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс 30 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.
Отметим, ранее послы стран «Большой семёрки» (G7) заявили, что отсутствие политического вмешательства в управление госпредприятиями является решающим для «конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый глава «Нафтогаза» Юрий Витренко пообещал максимально давить на Газпром, в том числе и в международных судах.
Читайте ранее в этом сюжете: Новый глава «Нафтогаза» пообещал «максимальное давление» на Газпром