Красноярск, , 12:31 — REGNUM В Красноярском крае за сутки подтверждено 115 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 апреля в оперштабе региона.

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За весь период в крае выявлено 70 343 носителя SARS-CoV-2. Выздоровел 64 821 житель региона. За сутки коронавирус победили 102 красноярца.

В Красноярском крае проведено 2 623 128 тестов на коронавирус (+3895 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в регионе было выявлено 116 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 100 человек.

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