Москва, , 12:31 — REGNUM С сентября по декабрь 2020 года 810 тысяч педагогов получили доплаты за классное руководство в школах. Об этом в ходе итоговой коллегии Минпросвещения РФ заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Хотела бы обратить внимание на реализованную инициативу о доплате за классное руководство. С сентября по декабрь выплату получили 810 тысяч учителей. Теперь по решению президента с 2021 года, с 1 сентября выплату начнут получать кураторы групп среднего профессионального образования», — сказала Голикова.

Она также обратила внимание на принятый в 2020 году закон «Об образовании»: «Минпросвещения разработало примерную программу воспитания, которая реализуется в 17 тысячах школ страны. По итогам апробации примерной программы нужно будет проанализировать и учесть мнение педагогов, экспертов и родителей и с 1 сентября 2021 года внедрить её во все школы страны. Это сложный процесс, но это очень важно».