Киев,
30 апреля 2021, 12:29 — REGNUM Примиряться надо с историей своей страны в том виде, в котором она состоялась, а
все попытки исказить
историю
в конъюнктурных целях — путь не к единению, а к развалу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 30 апреля, комментируя высказывания экс-президента Украины Леонида Кравчука.
Как сообщалось ранее, Кравчук заявил, что жители
разных регионов
Украины должны примириться, невзирая на исторические
проблемы
и
«региональные особенности».
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»В абстрактном виде призыв «примириться» не только пустой, но и вредный призыв. Как могут люди, верные памяти о подвиге предков, освободивших родину и разгромивших нацистов, примириться с прославлением нацистских пособников? Как могут люди, воспитанные в духе интернационализма, примириться с шовинизмом? Как могут те, кто видит будущее Украины в развитии тесного сотрудничества с Россией, примириться с желанием враждовать с ней? Этот перечень вопросов можно продолжать и продолжать. Человек не может жить в состоянии раздвоения, шизофрении. И политику на раздвоенном историческом сознании не построить.
Последнее, кстати говоря, имеет отношение и к России.
Примирение на беспринципной основе — это бред. И даже на национальной основе, хотя это и невозможно на Украине, примирение было бы чревато: оно вполне могло бы переродиться в фашизм.
Примириться надо с историей своей страны и своего народа в том виде, в котором она состоялась. А все попытки переписать историю, исказить её в современных конъюнктурных политических целях — это путь в тупик, не к единению, а к развалу», — отметил Михаил Демурин.