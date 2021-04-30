Киев, 30 апреля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Примиряться надо с историей своей страны в том виде, в котором она состоялась, авсе попытки исказитьисториюв конъюнктурных целях — путь не к единению, а к развалу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 30 апреля, комментируя высказывания экс-президента Украины Леонида Кравчука.

Михайлов Алексей Сергеевич. Поверженные знамёна. Парад Победы

Как сообщалось ранее, Кравчук заявил, что жителиразных регионовУкраины должны примириться, невзирая на историческиепроблемыи«региональные особенности».

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«В абстрактном виде призыв «примириться» не только пустой, но и вредный призыв. Как могут люди, верные памяти о подвиге предков, освободивших родину и разгромивших нацистов, примириться с прославлением нацистских пособников? Как могут люди, воспитанные в духе интернационализма, примириться с шовинизмом? Как могут те, кто видит будущее Украины в развитии тесного сотрудничества с Россией, примириться с желанием враждовать с ней? Этот перечень вопросов можно продолжать и продолжать. Человек не может жить в состоянии раздвоения, шизофрении. И политику на раздвоенном историческом сознании не построить.

Последнее, кстати говоря, имеет отношение и к России.

Примирение на беспринципной основе — это бред. И даже на национальной основе, хотя это и невозможно на Украине, примирение было бы чревато: оно вполне могло бы переродиться в фашизм.