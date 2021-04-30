Барнаул, , 12:29 — REGNUM Установление в России минимальной цены на весь алкоголь поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Как сообщил парламентарий корреспонденту ИА REGNUM, минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь установлены и сейчас — правда только на крепкие напитки с содержанием спирта свыше 28%, а также на игристые вина:

«Установление МРЦ на другие виды спиртных напитков позволит мелких и средним производителям качественной (а значит, и не дешёвой) продукции на равных конкурировать с алкогольными гигантами, которые производят дешёвые напитки из дешевого сырья и зачастую демпингуют. Установление МРЦ позволит повысить качество продаваемого алкоголя, а значит снизить количество отравлений всяким дешевым пойлом.

Но эта мера заработает, только если государство будет жестко бороться с суррогатом и контрафактом. А вообще радикальным и действенным методом борьбы с некачественным алкоголем (а также способом пополнения бюджета) может стать введение госмонополии на производство и оборот этилового спирта — эту меру давно предлагает «Справедливая Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос установления минимальных розничных цен (МРЦ) на все алкогольные напитки намерен рассмотреть Минфин. с такой рекомендацией к ведомству обратились в Совете Федерации, следует из протокола совещания комитета СФ по экономической политике, передают «Известия».