Москва, , 12:28 — REGNUM Организация горячего питания в младшей школе была успешно организована. Об этом в ходе итоговой коллегии Минпросвещения РФ заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Была продолжена реализация нацпроекта «Образование». Немного были сдвинуты сроки, касаемые строительства. Это связано с тем, что в ряд периодов система не работала, и трудно было обеспечить то, что работало в мирное время. Добавился ряд проектов, которые были реализованы успешно. Это организация горячего питания в младшей школе», — сказала Голикова.

По её словам, данный пункт является сверхзадачей, которая представляет собой межведомственную задачу: «Речь идёт о 39,2 тысячах образовательных учреждений — это не только школы, но и большая армия производителей сельскохозяйственной продукции и тех, кто поставляет оборудование для школьных пищеблоков. Даже тогда, когда все школы войдут в процесс, ключевым останется качество питания и его проверка. Здесь значение имеет обратная связь, эту работу и мониторинг ситуации надо продолжать — как и на случаи необходимости принятия управленческих решений».