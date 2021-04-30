Петрозаводск, 30 апреля, 2021, 19:14 — ИА Регнум. Действительно ли арктические льготы предназначены для крупных разработчиков месторождений, а простые люди и мелкий бизнес ими не могут воспользоваться? О ходе применения арктических льгот в Республике Карелия рассказал ИА REGNUM глава региона Артур Парфенчиков.

Пресс-служба Главы Республики Карелия На градообразующем предприятии Костомукши «Карельский окатыш»

Карелия сейчас лидирует по объему инвестиций резидентов Арктической зоны. Общий объем инвестиций — 95,3 млрд рублей, в республике планируется создать 1049 новых рабочих мест. Из них 660 даст крупнейший проект Арктической зоны — строительство целлюлозного завода ООО «Сегежа Запад» в 2020—2024 гг. Новый арктический резидент АО «Карельский окатыш» реализует проект по строительству и эксплуатации циклично-поточной технологии в Центральном карьере, в проект вкладывается 7,5 млрд рублей, он даст региону еще 127 рабочих мест.

«Подчеркну, что сегодня в число резидентов Арктической зоны входят не только крупные предприятия, но и представители малого и среднего предпринимательства, — отмечает губернатор. — В настоящее время десять резидентов Арктической зоны из числа малого бизнеса состоят в реестре».

В прошлом году правительство Республики Карелия принимало активное участие в подготовке федеральных стратегических документов по социально-экономическому развитию Арктической зоны Российской Федерации. «Многие наши предложения были учтены, в том числе поддержана инициатива по снижению объема капитальных вложений резидентов Арктической зоны до 1 млн рублей», — уточняет Артур Парфенчиков.

Читайте интервью полностью в материале Владимира Станулевича «Артур Парфенчиков: я лично знаю большинство фермеров Карелии».