Москва, , 12:38 — REGNUM Бразилия совершила ошибку, отказавшись от использования российской вакцины «Спутник V». Об этом 30 апреля заявил депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению эксперта, данное решение было политическим и не соответствует национальным интересам южноамериканской страны. Что касается России, то в данном случае необходимо вернуть себе предоставленную Бразилии партию «Спутник V» и вакцинировать им собственных граждан. Также необходимо взыскать неустойку, уверен парламентарий.

«Пусть вернут нам эту вакцину, мы привьем ей своих граждан. И пусть выплатят нам неустойку — нужно в суд подать», — заявил Онищенко.

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