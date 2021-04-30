Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM На Охтинском мысе в Санкт-Петербурге, где компания «Газпром нефть» планирует построить офисно-деловой центр с общественными пространствами, появится скромный выставочный зал, в котором будут представлены экспонаты об истории этого достопримечательного места. Создание полноценного Музея археологии на Охтинском мысе не предполагается.

Это следует из интервью «Деловому Петербургу» 30 апреля курирующего сферу культуры вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского. «Нам удалось договориться с «Газпром нефтью» о создании экспозиции на Охтинском мысу. Там есть помещение площадью 1,5 тыс. кв. м, которое будет использовано под выставочный зал. Экспозиция расскажет об истории Охтинского мыса, об истории этого места. Проект будет создан совместно с Музеем истории города», — сказал чиновник Смольного.

В пресс-службе «Газпром нефти» изданию подтвердили наличие договорённостей относительно этого проекта.

Напомним, в марте президент Владимир Путин поручил Министерству культуры РФ рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения к 1 мая 2021 года.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 29 апреля сообщил, что Археологический музей будет создан на базе Музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. «Создание археологического музея — это хорошая идея. Он будет охватывать территорию всего города, в том числе и Охтинский мыс. Жилья там точно не будет», — сказал губернатор в эфире телеканала «78».

Добавим, что градозащитники и представители общественности выступали за полноценную музеефикацию Охтинского мыса, где были сделаны важные археологические находки, относящиеся к допетровской истории устья Невы. Также предлагалось создать на мысе большой Археологический музей.

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