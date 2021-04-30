Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:32 — REGNUM Точное место погребения двух последних правителей Переславль-Залесского княжества — князей Дмитрия Александровича и Ивана Дмитриевича, являющихся сыном и внуком князя Александра Невского, нашли археологи. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба Института археологии (ИА) РАН.

«Два княжеских саркофага находились на одной линии в южной части собора: отец был погребен в восточном углу, в боковой части алтаря, а сын — в западной части, тоже престижной и важной южной части храма», — рассказал руководитель Архитектурно-археологического отряда ИА РАН Владимир Седов.

Также указывается, что археологи сделали данное открытие в ходе раскопок на территории Спасо-Преображенского собора, являющегося одним из древнейших белокаменных храмов домонгольской Руси и построенном в Переславле-Залесском еще вр времена правления Юрия Долгорукого.

При этом позднее храм пережил несколько крупных перестроек, и в ходе проходившей в 1891—1894 годах затерялись надгробные плиты, указывавшие на место погребения князей Дмитрия Александровича и Ивана Дмитриевича — непосредственных потомков Александра Невского. В результате в течение долгого времени историкам было неизвестно точное местонахождение усыпальницы последних правителей Переславль-Залесского княжества, помимо того, что они находились в юго-западной и юго-восточной частях храмового комплекса.

В то же время, продолжительное время историки считали, что останки князей покоятся в юго-западной части собора, где в 1939 году советские археологи нашли деревянный гроб и каменный саркофаг. Однако раскопки 2014-го и 2020 годов показали, что это было не так и на самом деле останки сына Александра Невского оказались в юго-восточной части собора, где ученый нашли саркофаг, который был вырублен из цельного куска камня.

Кроме того, за то, что это усыпальница Дмитрия Александровича и Ивана Дмитриевича говорят такие факторы, как то, что по стилю изготовления найденный саркофаг похож на усыпальницы времен домонгольской Владимиро-Суздальской Руси и на гробницу его сына Ивана Дмитриевича, после смерти которого Переславское княжество было присоединено к Московскому.

Помимо этого, учеными был обнаружен еще один еще один каменный саркофаг в северной части храма, и его происхождение и предназначение на данный момент неизвестно, кроме того, что он относится ко второй половине XV века или к началу XVI века.

«Этот каменный гроб, возможно, был последним пристанищем одного из воевод Переславля уже московского периода. Находка антропоморфного цельнокаменного саркофага и погребения в нем позволит получить новые данные об истории некрополя собора, где погребались в основном князья Переславля», — заключил Седов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля стало известно, что следы Судбищенской битвы эпохи Ивана Грозного обнаружили специалисты Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей.