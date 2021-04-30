Симферополь, , 12:26 — REGNUM Прямые авиарейсы в международный аэропорт «Симферополь» в преддверии майских праздников открыты ещё из 17 городов, таким образом, маршрутная сеть аэропорта расширена до 32 направлений, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Nordwind возобновил полеты в аэропорт Симферополь из Волгограда, Уфы, Оренбурга и Новокузнецка. Также 30 апреля впервые с 2015 года будут запущены прямые рейсы из Грозного. Авиакомпания «Азимут» начала полеты в Крым из Минеральных Вод, «Уральские авиалинии» — из Омска, Сургута, Нижневартовска, Томска, Барнаула и Кемерово. Возобновлено прямое авиасообщение с Курганом, его обслуживает авиакомпания S7 Airlines. Эта компания также с 30 апреля запускает рейсы из Пскова. Уже запущены авиарейсы в Симферополь из Нижнего Новгорода, Тюмени и Перми, их обслуживают «Уральские авиалинии» и Nordwind. В целом по данным на конец апреля число направлений из аэропорта «Симферополь» в три раза превышает показатели 2019 года. В апреле полёты в Крым совершают 10 авиакомпаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма заявили, что число туристов в регионе на майские праздники составит около миллиона человек. Число авиабилетов, уже раскупленных в Крым, в 2021 году достигло шести миллионов.