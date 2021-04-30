Кишинёв, , 12:28 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду планирует привиться от COVID-19 вакциной AstraZeneca. Об этом она рассказала 29 апреля в эфире телеканала Pro TV.

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Глава государства отметила, что не будет вакцинироваться в первых рядах, так как не относится к тем группам населения, которых прививают в первую очередь.

«Я лично привьюсь AstraZeneca в следующие месяцы, когда начнется третья волна вакцинации», — сказала Санду.

Она отметила, что скоро Молдавия закупит достаточный объём вакцины AstraZeneca, чтобы начать вакцинацию всех желающих. Они смогут записаться на прививку на специальном сайте.

«Я прошу минздрав начать процесс вакцинации для всех, запустить платформу, где люди смогут записаться, и все, кто хочет вакцинироваться, смогли бы это сделать», — заявила президент.

Стоит отметить, пока в Молдавии используют вакцины, поставленные в рамках гуманитарной помощи. В первую очередь в стране начали вакцинировать медицинских работников.

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