Казань, , 12:50 — REGNUM В Татарии за сутки выявили 39 случаев заражения SARS-CoV-2. С начала наблюдения по состоянию на 30 апреля подтверждено 20 456 случаев инфицирования. Днем ранее заболели 38 человек. Выздоровели всего 17 523 пациента, за сутки выписались 24 человека. Скончался 461 инфицированный SARS-CoV-2. Очередными жертвами инфекции за сутки стали три человека. Активными больными на сегодняшний день остаются 2472 пациента.

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Госпитализация за сутки потребовалась 14 жителям, 25 получают лечение на дому. Среди жителей Казани выявили семь носителей вируса, 11 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19,

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии еще у четверых жителей выявлен британский штамм COVID-19. Всего новую мутацию вируса обнаружили у 12 человек.

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