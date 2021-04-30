Тюмень, , 12:25 — REGNUM Тюменский районный суд вынес приговор 34-летнему местному жителю за призывы к массовым беспорядкам в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что именно этот тюменец разместил два комментария в группе «ЧП Тюмень» соцсети «ВКонтакте» от 24 и 29 января, в которых призывал к беспорядкам. Причём сторонником оппозиции, по его словам, он не является — обычный «диванный критик». Когда за ним приехали домой оперативные работники, он заявил, что комментарии с призывами — это шутка. Сам он никуда не собирался выходить и, тем более, участвовать в беспорядках.

Отсутствие судимости и полное признание вины послужили смягчающими обстоятельствами при назначении наказания обвиняемому. судья назначил ему год ограничения свободы. Ему теперь запрещено выходить из дома после 22:00 до 6:00, выезжать за пределы Тюменского района и Тюмени, а также необходимо раз в месяц приходить на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.