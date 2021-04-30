Кызыл, , 12:25 — REGNUM В столице Тувы Кызыле введён в строй жилой комплекс, построенные для военнослужащих Кызылского гарнизона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центрального военного округа, церемония вручения ключей первым новосёлам состоялась 29 апреля.

Заселены многоэтажный жилой дом на 80 квартир, а также коттеджи для командования гарнизона. Всего комплекс состоит из нескольких многоквартирных зданий и домов коттеджного типа.

«Мы фактически открываем новый жилой городок и даём старт развитию целого жилого комплекса на 420 квартир, который до конца года позволит обеспечить служебным жильём семьи военнослужащих Кызылского гарнизона», — отметил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Как отмечается, квартиры имеют улучшенную планировку, оборудованы мебелью и бытовой техникой и приспособлены к местным условиям. Дворы оборудованы детскими площадками и парковками.