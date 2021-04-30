Нур-Султан, , 12:24 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей республики с Днем единства народа Казахстана, сообщили 30 апреля в пресс-службе главы государства.

Он сказал, что этот праздник олицетворяет ценности дружбы, сплоченности, взаимного уважения и доверия.

«Благодаря стабильности и согласию в обществе, взаимной поддержке и созидательному труду мы преодолеем все сложности и достигнем поставленных целей», — сказал Токаев.

Напомним, День единства народа в Казахстане начали праздновать с 1996 года. Праздник заменил День труда 1 мая.