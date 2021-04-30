Киев, 30 апреля 2021, 12:26 — REGNUM «Нафтогаз Украины» будет оказывать максимально возможное давление на Газпром. Об этом заявил новый глава украинской компании Юрий Витренко 30 апреля во время пресс-конференции.
Витренко добавил, что хочет узнать, почему в течение года «Нафтогаз» не оказывал давление на Газпром. По его словам, украинская компания будет использовать для давления все возможности, включая иски в международных судах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр Олег Немчинов рассказал, что руководство «Нафтогаза» заменили из-за убытков компании и невыполнения плана по наращиванию газодобычи в стране.
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