Казань, , 12:22 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустинв своем выступлении на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе отметил необходимость продолжения совместной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Мишустин «Одной из главных тем нашей повестки по-прежнему остается борьба с коронавирусом, тем более что в ряде государств, прежде всего в Европе, нарастает третья волна этого заболевания. Необходимы совместные системные меры которые позволят сдерживать распространение инфекции. Для этого уже запущено удобное и надежное мобильное приложение «Путешествуй без COVID-19», в него загружаются отрицательные результаты тестов на коронавирус, сделанных в сертифицированных лабораториях, и наши граждане могут предьявить их при въезде. Пока в проекте полноценно участвуют Армения, Белоруссия, Киргизия и Россия, мы рассчитываем, что в ближайшее время к нам присоединится Казахстан»

Ранее сообщалось, что в заседании также участвовали премьер-министр Казахстана Аскар Мамин,премьер-министр БелоруссииРоман Головченко, премьер-министр ТаджикистанаКохир Расулзода, премьер-министр УзбекистанаАбдулла Арипов, премьер-министр КиргизииУлукбек Марипов, и.о. премьер-министра АрменииНикол Пашинян, и заместитель председателя кабинета министров ТуркменистанаСерад Бердымухамедов. Участники обсудили насущные вопросы торгово-экономического развития ЕАЭС и сотрудничества в преодолении последствий пандемии коронавируса.