Казань, 30 апреля 2021, 12:22 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустинв своем выступлении на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе отметил необходимость продолжения совместной борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Ранее сообщалось, что в заседании также участвовали премьер-министр Казахстана Аскар Мамин,премьер-министр БелоруссииРоман Головченко, премьер-министр ТаджикистанаКохир Расулзода, премьер-министр УзбекистанаАбдулла Арипов, премьер-министр КиргизииУлукбек Марипов, и.о. премьер-министра АрменииНикол Пашинян, и заместитель председателя кабинета министров ТуркменистанаСерад Бердымухамедов. Участники обсудили насущные вопросы торгово-экономического развития ЕАЭС и сотрудничества в преодолении последствий пандемии коронавируса.