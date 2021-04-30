Прага, , 12:18 — REGNUM В Чехии следствие в рамках расследования дело об инциденте во Врбетице расследует обстоятельства визита президента Чехии Милоша Земана в ноябре 2014 года в Таджикистан. Об этом 30 апреля сообщает издание «Список».

Отмечается, что интерес у следствия вызывает участие в составе сопровождавшей Земана делегации владельца компании Imex Петера Бернатика — старшего.

Как пишет издание, данная фирма арендовала во Врбетице склады, в которых хранилось принадлежавшие ей боеприпасы и оружие.

Следствие предполагает, что Бернатик-старший в сентябре 2014 года, незадолго до первого взрыва на складе, получил от генерала погранслужбы Таджикистана Радшабали Рахмоналина по электронной почте просьбу допустить на территорию склада двух инспекторов. Ими были некие «агенты российской спецслужбы», пишет «Список».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Чехии заявил, что доказательств присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчётах национальной Службы безопасности и информации (контрразведки). Тем не менее инцидент стал поводом для того, чтобы власти Чехии выслали из страны 18 российских дипломатов.

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