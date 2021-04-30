Москва, , 12:22 — REGNUM Жителям России не следует выбирать, какой именно вакциной от коронавирусной инфекции им лучше привиться — это за них сделает врач. Об этом 30 апреля заявил депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Это не ваше дело. Ту, которую вам предоставят, той и прививайтесь. То, что с вами происходит — это горе от ума», — высказался эксперт.

По его мнению, население России мотивировано на самоопределение в выборе вакцин, что является ошибочной позицией.

«Когда у вас болит печень или у вас пневмония, вы же не приходите и не говорите: это лекарство буду применять, а вот то — не буду. Так же и здесь. Эти вакцины в равной степени безопасны и эффективны», — сказал Онищенко.

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