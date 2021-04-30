Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Американский президент Джо Байден не считает США расистской страной, но видит вокруг остаточные проявления расизма. Об этом он заявил в интервью телекомпании NBC, фрагмент которого вышел в эфир 29 апреля.

В первом обращении к обеим палатам Конгресса США Байден заявил, что проблему системного расизма в американском обществе можно искоренить путём изменений, в том числе полицейской реформы. В традиционной ответной речи Байдену оппонировал единственный чернокожий сенатор-республиканец Тим Скотт.

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Политические противники фактически заявили, что Байден разжигает расовые разногласия в США в интересах демократов. Борьба с дискриминацией через другую дискриминацию — путь в прошлое, сказал Скотт.

Байден, отвечая на критику, заявил, что его неправильно поняли. Афроамериканцы, пояснил он, находятся в сложном положении с точки зрения получения образования, медицины, других возможностей.

«Нет, я не считаю, что американский народ является расистским», — подчеркнул он и добавил, что в стране ещё остались проявления норм расовой сегрегации, так называемых законов Джимов Кроу, и с этим приходится сталкиваться.

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