Москва, 30 апреля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Почти мгновенный переход советского солдата от уничтожающей врага ярости к милосердию и созиданию поражаетвоображение, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 30 апреля, комментируя опубликованные Министерством обороны России архивные данные о действия Красной армии при штурме Берлина.

Советские солдаты входят в Берлин. 1945

Как сообщалось ранее, на сайте военного ведомствабыливпервые опубликованы боевые документы участвовавшей в штурме Берлина Днепровской флотилии, которая была организационно включена в состав 5-й ударной армии.

« Знать о подвиге наших предков и помнить его — это наш долг. Опубликованные архивные документы Министерства обороны открывают нам новые его страницы, воскрешают героев. Моряки Днепровской флотилии, капитан Волощук, старшина Майоров, старший сержант Хайсаров, гвардии сержант Серкова, — все эти и многие другие имена, которые мы узнали накануне 76-го Дня Победы, станут теперь частью не только семейной, но и общенародной памяти. Их героизм и самопожертвование в последние дни войны особенно значимы, об этом пронзительно сказано в песне «Последний бой». И не только в ней.

В документах Минобороны много говорится о боевых действиях в Берлине 5-й ударной армии. Но всё ещё мало известна другая сторона вклада в Победу выдающегося командарма Великой Отечественной войны Николая Эрастовича Берзарина, его генералов, офицеров, рядовых воинов 5-й ударной.

24 апреля 1945 года генерал-полковник Берзарин был назначен комендантом и начальником гарнизона Большого Берлина и сразу, не дожидаясь окончания боёв, приступил к восстановлению жизни в повергнутой столице всё ещё существовавшего Третьего рейха, спасению её погибавшего населения.