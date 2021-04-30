Казань, , 12:19 — REGNUM В Татарии еще у четверых жителей выявлен британский штамм COVID-19. Всего новую мутацию вируса обнаружили у 12 человек. Об этом заявила замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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Она отметила, что на 30 апреля таких случаев уже 12. «Эти заболевшие — к сожалению, в анамнезе у них сведений о том, что они куда-либо уезжали, нет. То есть штамм они получили, уже находясь здесь» — уточнила спикер.

Также Авдонина предположила, что он уже циркулирует среди населения. При этом у кого-то болезнь может протекать в бессимптомной форме, а кто-то болеет тяжело, именно их анализы направляют в исследовательский институт «Микроб», добавила замглавы ведомства.

Процесс забора материала и доставки занимает несколько дней, поэтому в настоящее время все заболевшие уже выздоровели. Для таких пациентов расширили круг контактных лиц, так как эта мутация вируса считается более заразной для окружающих. Уже обследованы 39 контактных, заболевших среди них нет, подытожила спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, британский штамм циркулирует в 48 регионах России, а южноафриканский — в 11.

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