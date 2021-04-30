Джидинский район, Бурятия, , 12:14 — REGNUM Четвёртый год подряд военные инженеры установили понтонную переправу через реку Джида в Джидинском районе Бурятии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, деревянный мост ранее рухнул, оставив жителей села Зарубино без сообщения с «большой землёй».

Как отмечается, скорость течения реки в районе переправы составила около 1,2 км в час, что осложнило работу. Длина переправы составила 100 метров.

«Для ее наращивания в случае подъема уровня воды создан запас понтонных звеньев. Проведены работы по организации подъездных путей как для пешеходов, так и для автомобильной техники», — отметили в округе.

Регулирование движения по мосту будут осуществлять также военные, для чего создана комендантская служба.

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