Ростов-на-Дону, , 12:13 — REGNUM В Ростовской области число участников прививочной кампании от COVID-19, получивших обе дозы антиковидной вакцины, превысило 176 тысяч. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 апреля.

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В настоящее время дозу антиковидной вакцины получили 309 120 человек (+ 4 137 за сутки). Завершили вакцинацию 176 133 человека (+ 9 533 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области развёрнуто более 300 пунктов вакцинации от COVID-19. В случае необходимости власти готовы увеличить количество прививочных кабинетов.

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