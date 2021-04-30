Минск, , 12:13 — REGNUM Дни культуры Таджикистана в Белоруссии планируется провести в августе 2021 года по случая 25-летия установления дипломатических отношений. Об этом заявил посол Таджикистана в Минске Махмадшариф Махмуд Хакдод, сообщает агентство «БелТА».

По его словам, республика планирует широко представить таджикское искусство и провести ряд мероприятий. «Мы планируем организовать международную научную конференцию, на которой будут подведены итоги двусторонних отношений за этот период», — сказал дипломат.

Он добавил, что Белоруссия и Таджикистан не вводили масштабных ограничений из-за пандемии коронавируса. Посол отметил, что Белоруссия оказалась единственной страной, куда таджикские студенты смогли выехать на учебу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте состоялось заседание комиссии Таджикистана и Белоруссии по международным автомобильным перевозкам. Стороны договорились упростить процесс автомобильных перевозок.

Читайте также: Таджикистан и Белоруссия планируют упростить процесс автоперевозок