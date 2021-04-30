Москва, , 12:11 — REGNUM Претензии Вашингтона о том, что Россия якобы подрывает основы американский демократии, безосновательны. Москве этого не нужно. Об этом 30 апреля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Нам это ни к чему», — подчеркнул он в интервью «Аргументам и фактам».

Патрушев уверен, что американские элиты сами подрывают государственность своей страны.

«Например, когда используют уличные движения в своих интересах. Заигрывают с маргиналами, которые под благородными лозунгами грабят магазины», — пояснил секретарь Совбеза РФ.

В качестве примера он также привёл движение Black Lives Matter которое ранее объявило о создании «Штата Джорджа Флойда», куда запретят вход белым, а полицейские функции возьмут на себя местные бандитские группировки.

«Как думаете, может подобное происходить в здоровом и процветающем государстве?» — задаётся вопросом Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян заявил, что США не интересует настоящее положение дел с демократией в России, они назначили её авторитарной, потому что им так выгодно.