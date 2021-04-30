Рим, , 12:13 — REGNUM Итальянский спортсмен Филиппо Монделли, являющийся чемпионом мира и двукратным чемпион Европы по академической гребле, скончался в возрасте 26 лет. Об этом 30 апреля сообщает Олимпийский комитет Италии на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняются, что причиной смерти чемпиона мира по академической гребле стал рак кости ноги.

«Чемпион в воде и на суше, образец мастерства и отваги. Итальянский спорт скорбит о безвременной кончине Филиппо Монделли. Прощай, Филиппо, мы тебя никогда не забудем!», — говорится в сообщении.

Отметим, Филиппо Монделли стал победителем мирового первенства и чемпионата Европы в соревнованиях четверок парных в 2018 году. Также в 2017 году он стал победителем европейского первенства в соревнованиях двоек парных.