Джакарта, , 12:10 — REGNUM Агентство по управлению стихийными бедствиями в провинции Восточная Ява в Индонезии представило последние данные по произошедшему 10 апреля 2021 года землетрясению, сообщает Kompas.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло вблизи города Маланг 10 апреля 2021 года.

По данным агентства, в провинции Восточная Ява из-за землетрясения пострадали 115 человек. 10 человек погибли, 2 человека получили серьезные ранения, 6 человек получили ранения средней тяжести и 97 человек получили легкие ранения.

Кроме того, десятки тысяч домов были разрушены в результате землетрясения.

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