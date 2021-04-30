Москва, , 12:10 — REGNUM С нарушениями трудовых прав сталкивались 17% жителей России. Наиболее распространенное нарушение — отказ от оплаты или предоставления дополнительного выходного за сверхурочные часы (6%), приводит данные ВЦИОМ.

Также среди нарушаемых трудовых прав — задержки или выплаты не в полном объеме зарплаты (5%), нарушение норм охраны труда (5%). Чаще всего эти проблемы граждане решают обращаясь к начальству (5%) и или меняют место работы (4%).

Главными нарушениями трудовых прав респонденты в первую очередь считают переработку или не оплату дополнительных часов работы (16%), маленькую зарплату, отсутствие индексации (16%), задержку зарплаты (12%).

Телефонный опрос проведён 28 апреля 2021 год среди1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, сбираются отмечать Первомай в 2021 году 39%, не планируют — 57%% опрошенных.

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