Москва, , 12:11 — REGNUM Помимо физкультурного в России следует ввести биологические норматив «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом 30 апреля заявил депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению эксперта, в стране следует ввести специальные меры подготовки на случай биологической атаки на Россию, чтобы граждане были готовы к такому развитию события и понимали, какие действия им следует предпринимать.

«Оружия массового уничтожения три: химическое, ядерное и биологическое. Химическое уничтожается, ядерное оружие находится под контролем. А вот биологическое — оно сегодня имеет много вопросов. Активные программы есть», — сказал Онищенко.

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