Петрозаводск, 30 апреля, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла поправки, позволяющие строить объекты агротуризма на землях сельхозназначения. О том, что дадут эти изменения на практике, рассказал в интервью ИА REGNUM глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Пресс-служба Главы Республики Карелия Федеральная автотрасса «Сортавала»

Туристический поток в Карелию растёт, важным фактором для этого стало значительное повышение качества автодорог в сторону Санкт-Петербурга и Приладожья, достигнутое благодаря помощи федерального центра. Но работа над дорогами подводит к следующему вопросу — где размещать прибывающих гостей? Нужно развивать туристическую инфраструктуру, для этого нужны инвесторы, а инвесторам для строительства нужны земли.

«К примеру, агротуризм является самостоятельным, обособленным направлением туриндустрии. Но в действующем законодательстве, регулирующем порядок использования и предоставления земель сельхозназначения, есть ряд ограничений и запретов, существенно сдерживающих развитие данного направления. Например, невозможно строительство на землях сельхозназначения объектов, не предназначенных для целей сельского хозяйства», — объясняет Парфенчиков.

По словам губернатора, соответствующие поправки откроют возможности для инфраструктурного обеспечения территорий для сельского туризма. Имеется в виду прежде всего строительство средств размещения для временного проживания туристов, специализированных фермерских кафе, а также торговых точек по продаже фермерской продукции на территории хозяйств.

Читайте подробности в материале Владимира Станулевича «Артур Парфенчиков: я лично знаю большинство фермеров Карелии».