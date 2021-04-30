Старый Оскол, Белгородская область, , 12:16 — REGNUM Новое оборудование для производства стали получит Оскольский электрометаллургический комбинат в Старом Осколе Белгородской области. Экологичная печь станет первым шагом в достижении амбициозной цели увеличения ВРП региона в два раза, написал 29 апреля на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.

Новый инвестиционный проект ОЭМК обойдётся в 6,4 млрд рублей. Генеральный директор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев и президент «Danieli Russia» Антонелло Колусси 29 апреля подписали соглашение о сотрудничестве. Электрометаллургический комбинат получит современную и экономичную печь, а также новый агрегат комплексной обработки стали, которые позволят снизить себестоимость производства и увеличить экологичность.

«Сегодня сделали первый шаг в достижении амбициозной цели увеличения ВРП Белгородской области в два раза. Нам важно, что крупные предприятия ставят экологию во главу угла. Это наша среда, без которой человек не может существовать. Впервые биотехнологии соединяются для производства лучшей стали. Производительность ДСП-5 составит 1,2 млн тонн жидкой стали в год, АКОС-4 — 1,3 млн тонн в год», — написал Вячеслав Гладков.

Об увеличении ВРП врио губернатора заявил во время своего выступления перед депутатами областной думы 22 апреля.

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