Старый Оскол, Белгородская область, 30 апреля 2021, 12:16 — REGNUM Новое оборудование для производства стали получит Оскольский электрометаллургический комбинат в Старом Осколе Белгородской области. Экологичная печь станет первым шагом в достижении амбициозной цели увеличения ВРП региона в два раза, написал 29 апреля на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.
Новый инвестиционный проект ОЭМК обойдётся в 6,4 млрд рублей. Генеральный директор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев и президент «Danieli Russia» Антонелло Колусси 29 апреля подписали соглашение о сотрудничестве. Электрометаллургический комбинат получит современную и экономичную печь, а также новый агрегат комплексной обработки стали, которые позволят снизить себестоимость производства и увеличить экологичность.
Об увеличении ВРП врио губернатора заявил во время своего выступления перед депутатами областной думы 22 апреля.
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