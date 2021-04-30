Москва, , 12:06 — REGNUM В Москве в майские праздники пункты вакцинации продолжат работу в обычном режиме, сообщает 30 апреля официальный сайт мэра и правительства столицы.

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«Вакцинация от COVID-19 в майские праздники продолжится в обычном режиме. Сделать прививку в местах работы выездных бригад можно будет без каких-либо ограничений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые временные пункты вакцинации будут открыты в торговых центрах на выездах из столицы, чтобы горожане смогли сделать прививку по дороге на дачу. 28 и 29 апреля бригады врачей начали работать в ТРЦ «Саларис», «Калейдоскоп», «Океания», «Город», «Л-153», а также в магазинах «Ашан Алтуфьево», «Атак Шоссе Энтузиастов», «Леруа Мерлен» в ТЦ «Косино Парк», а также в ТРЦ «Европолис».