Пермь, , 12:04 — REGNUM Пермский футбольный клуб «Амкар» подал заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба министерства спорта Пермского края.

Необходимые для лицензирования документы поданы в Российский футбольный союз (РФС) и ПФЛ, которая является третьим по силе дивизионом российского футбола.

По словам президента клуба Валерия Чупракова, сейчас отправлены первичные документы, а позднее будут поданы дополнительные — в частности, список обязательных к лицензированию лиц, финансовые гарантии.

В качестве основного поля, на котором команда будет проводить домашние матчи, заявлен крытый футбольный манеж. В качестве резервного поля указан стадион «Звезда».

Напомним, «Амкар» был официально зарегистрирован 2 апреля. Клуб получил статус автономной некоммерческой организации (АНО).

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