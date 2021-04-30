Ярославль, 30 апреля 2021, 12:04 — REGNUM Причиной задержания советника мэра Ярославля по рекламе и торговле, директора АО «Вознесенский» и замдиректора АО «Центр» Сергея Бакшина стала взятка в особо крупном размере. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бакшин был задержан 29 апреля.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Ярославской области. Бакшин задержан, готовится ходатайство об его аресте.
Судя по всему, речь идёт о заключении договора на размещение ярмарок в Ярославле. Этой деятельностью в числе прочего занимается АО «Центр». В «Центре» Бакшин курировал как раз ярмарки.
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