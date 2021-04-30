Ярославль, , 12:04 — REGNUM Причиной задержания советника мэра Ярославля по рекламе и торговле, директора АО «Вознесенский» и замдиректора АО «Центр» Сергея Бакшина стала взятка в особо крупном размере. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бакшин был задержан 29 апреля.

Сергей Бакшин City-yaroslavl.ru

«Из материалов уголовного дела следует, что в период с марта по апрель текущего года, подозреваемый, занимающий руководящую должность в муниципальной организации, получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в особо крупном размере за способствование в заключении договоров», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Ярославской области. Бакшин задержан, готовится ходатайство об его аресте.

Судя по всему, речь идёт о заключении договора на размещение ярмарок в Ярославле. Этой деятельностью в числе прочего занимается АО «Центр». В «Центре» Бакшин курировал как раз ярмарки.

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